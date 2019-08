BBS’er probeert vechtende broers uit elkaar te halen; schiet één in zitvlak

Een lid van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname heeft donderdagavond in Paramaribo een 40-jarige man in zijn zitvlak beschoten. Dit gebeurde toen de veiligheidsambtenaar met zijn dienstwapen schoot in een poging om twee vechtende broers uit elkaar te halen.

Het slachtoffer moest met de ambulance vervoerd worden voor medische behandeling meldt de Surinaamse krant Times of Suriname. De BBS’er verklaarde dat hij zag dat de twee mannen elkaar te lijf gingen met houwers. Daarbij probeerde hij hen uit elkaar te halen en schoot met het wapen. De 40-jarige werd bij die gelegenheid geraakt

Volgens de krant verklaarde het slachtoffer dat zijn broer met een houwer tekeerging. Hij sprak zijn broer aan en het gelukte hem na een schermutseling de houwer afhandig te maken. Plotseling merkte hij daarna dat er op hem is geschoten. De politie werd ingeschakeld na het voorval. De veiligheidsambtenaar heeft zich aangemeld bij de politie voor het onderzoek.