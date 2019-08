VIDEO: Man doet beklag over beschadiging van auto door poclain van LVV

De meneer in onderstaande video is niet te spreken over de manier waarop de Surinaamse overheid met hem is omgegaan. Dit nadat zijn auto beschadigd zou zijn door een poclain van het ministerie van LVV, die met werkzaamheden langs de weg bezig was.

Nadat zijn auto beschadigd was zocht hij contact met het ministerie. Maar noch de districtscommissaris, noch de directeur van LVV willen hem helpen. Ze verklaren dat hij niet opgelet heeft tijdens het rijden. Bovendien zou de poclain niet verzekerd zijn.

Luister hier naar zijn verhaal:

