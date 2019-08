Theater Thalia organiseert comedyshow met lokale Surinaamse comedians

De enige schouwburg van Suriname, Theater Thalia, organiseert op zaterdag 24 augustus een comedyshow genaamd ‘Stand-up Night at Thalia’. Het wordt een avond met optredens van lokale Surinaamse stand-up comedians. “We willen ze de gelegenheid bieden om hun kunnen te tonen” zegt productiemanager van het evenement, Moraiah Leysner, in een interview met lokale Surinaamse media.

De line-up van ‘Stand-up Night at Thalia’ bestaat uit stand-up comedians Pres Juriaantje, Huan Graanoogst, Herbert Watson, Bryan Krimbo, Gracia van Stamperen en Romano Wip. De ‘Stand-up Night at Thalia’ is volgens Leysner de eerste activiteit die het nieuw management van de schouwburg wil organiseren.

De leiding van de schouwburg wil dat er meer activiteiten worden gehouden in het theater. Zij wil nu actiever zijn en biedt ook de lokale artiesten de gelegenheid om samen te werken aan producties.