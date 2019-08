Surinaamse ‘onderneemster’ vast voor oplichting

De politie in Suriname van het bureau De Nieuwe Grond heeft afgelopen zondag Shivanie M. aangehouden en in verzekering gesteld voor oplichting. Dit omdat zij geld van mensen in ontvangst nam, nadat zij hun deed geloven dat zij onderneemster was en huizen verhuurde.

De verdachte adverteerde via sociale media en een aantal mensen hebben contact met haar gemaakt om een huis bij haar te huren. Shivanie nam geld van de mensen in ontvangst en loog tegen hun dat zij ongeveer een week na betaling hun intrek konden nemen in de huizen vanwege het feit dat die ontruimd moesten worden.

De ‘onderneemster’ liet daarna niets meer van zich horen. Een aantal personen hebben aangifte gedaan van oplichting tegen haar, waarna zij is opgespoord en aangehouden. De verdachte heeft toegegeven dat zij die mensen heeft opgelicht, meldt de politie Public Relations.

De politie heeft sterk het vermoeden dat Shivanie meer slachtoffers heeft gemaakt. Die personen worden opgeroepen om in contact te treden met de politie van het bureau De Nieuwe Grond op de telefoonnummers 580677 en 582204.