Startsein gegeven voor reconditioneren en herbestrating Pandit Tilakdharieweg

De Pandit Tilakdharieweg in het district Commewijne in Suriname wordt na jaren eindelijk hersteld. Gisteren is het startsein feestelijk gegeven voor het reconditioneren en herbestrating van de weg.

De bewoners van Alkmaar en omgeving zijn heel erg blij dat een groot probleem binnenkort opgelost zal zijn als de weg volledig is hersteld. Volgens hun zitten de klinkers van de weg al enkele jaren los. En bij elke regenval blijft er enorm veel water in de verzakkingen waardoor het moeilijk is om over de weg te rijden.

De aanwezigen waren de Surinaamse districtscommissaris Ajai Kali, parlementairers Rajiv Ramsahai en Jenny Warsodikromo, de ministers Lekhram Soerdjan en Vijay Chotkan en de buurtbewoners. Na enkele toespraken vond de onthulling van de naambord plaats. Hierna was de eerste steenlegging. Het gaat om de totale wegstrekking van 8.4 kilometer die aangepakt wordt.