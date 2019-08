Mobiele pomp Wageningen in werking gesteld voor snellere afvoer overtollig water

De afvoer van water uit de verschillende loosleidingen van arealen te Wageningen moet nu vlotter gaan verlopen, door het in werking stellen van de mobiele pomp bij het Pompgemaal Wageningen in Suriname. Deze pomp met een capaciteit van 4.000 m3 per uur, is vanaf woensdagmorgen door het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) ingezet om water vanuit het afvoerkanaal in het aanvoerkanaal te pompen.

De afgelopen weken werd als gevolg van de zware regens bijkans 3.000 hectare areaal bedreigd door een hoge waterstand in het afvoerkanaal. Deze situatie baarde vele boeren zorgen, omdat zij vreesden dat hun arealen hierdoor weer onder water konden lopen. Met deze ingreep wordt thans geprobeerd, indien het droog blijft, het waterpeil in het afvoerkanaal binnen korte tijd met zeker 30 cm omlaag te brengen.

De hoge waterstand zal indien de zware regenbuien aanhouden, weliswaar iets langer kunnen duren. Tegelijkertijd wordt het kostbare regenwater het aanvoerkanaal ingepompt, zodat ook bij een eventueel toekomstige aanhoudende droogte er meer water ter beschikking is voor de arealen in de Middenstandspolder en Wageningen.

De minister van LVV, Rabin Parmessar, doet er alles aan om de sector te ondersteunen in het verhogen van de productiecijfers. De minister geeft aan dat de rijstsector voor de Surinaamse regering van grote importantie is en hij zich namens het Staatshoofd bijzonder zal inzetten. Hij hoopt dat met deze ingreep de productie kan worden gered en kijkt uit naar de in werking treden van de nieuwe pompen, meldt het Nationaal Informatie Instituut.