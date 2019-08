Een jong koppel is dinsdag aangevallen in Paramaribo toen zij bezig waren te flirten op een openbaar terrein. Het gaat om een 16-jarig meisje en haar 17-jarige vriend die zijn aangevallen door twee mannen waarvan één gewapend was met een vuistvuurwapen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat toen de twee mannen op het koppel afkwamen zij de jongeman onder bedreiging van het wapen sommeerde om weg te gaan. Vervolgens pleegde de daders seksuele handelingen met het meisje en verlieten de plek.