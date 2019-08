‘SWM verbetert netwerk; zegt hydrofoor in sommige gebieden overbodig te maken’

De Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) is deze week van start gegaan met het tweede gedeelte van de tweede fase van de werkzaamheden, die uiteindelijk moet resulteren in een verbeterde waterlevering voor het noorden van Paramaribo. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII) in Suriname.

De op maandag 19 augustus gestarte werkzaamheden, zullen bestaan uit het verplaatsen van buizen en zullen andere onderdelen die horen bij het buizennetwerk worden vervangen. Momenteel wordt gewerkt aan de van Roseveltkade en het Mr. Rietbergplein.

Orpheo Derby, hoofd Distributie Noord, vertelt aan het NII, dat de SWM in het eerste kwartaal van 2019 is begonnen met de werkzaamheden aan de Anton Dragtenweg. De tweede fase ging eind juli in en volgens Derby is de grote dag 28 augustus, wanneer de koppeling van de buizen zal plaatsvinden. Het gaat om zes knooppunten waar er simultaan gewerkt zal worden, waarbij de leiding tijdelijk uit bedrijf zal worden gehaald.

Hij geeft aan dat het bedrijf grote stappen heeft gemaakt en er nu gebieden zijn waar het hebben van een hydrofoor volgens hem overbodig is. Het waterleidingbedrijf is ook bezig met het afbakenen van gebieden wat betekent dat een specifiek pompstation, een bepaald voorzieningsgebied van water zal voorzien.

“Nog een klein beetje geduld en het hele land zal daarna genieten van een verbeterde waterdruk”, zegt Derby met een brede smile tegen het Nationaal Informatie Instituut.