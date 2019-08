Reisbureau zegt aangifte wegens oplichting te doen tegen Booster en band

Reisbureau Paramaribo Travel Centre, dat onlangs in het nieuws was vanwege een ticketschuld die artiesten uit Suriname bij haar zouden hebben, ziet zich genoodzaakt om aangifte wegens oplichting te doen tegen de Surinaamse artiest Booster. Het reisbureau meldt in een verklaring dat de artiest verzuimd heeft te betalen voor 10 tickets Paramaribo – Amsterdam vv.

Booster zou deze tickets op afbetaling bij het reisbureau hebben gekocht vanwege een tour die hij met leden van zijn band (The Message Band) in Nederland heeft gedaan. In de afgelopen dagen heeft Paramaribo Travel Centre verwoede pogingen ondernomen om met Booster tot een betaalregeling te komen, voor de 10 tickets die hij bij het bedrijf aanschafte zegt het bedrijf.

“Na alle onderhandelingspogingen te hebben uitgeput, ziet Paramaribo Travel Centre zich nu genoodzaakt om aangifte wegens oplichting te doen bij de autoriteiten in Nederland en Suriname” aldus het reisbureau in een uitgegeven verklaring.

Booster en zijn band zouden vandaag, donderdag 22 augustus, terugkeren naar Suriname met die tickets. Het is nu nog niet duidelijk of ze inderdaad de reis hebben gemaakt.