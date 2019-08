Roué Verveer komt met hartverwarmende kerstshow voor het hele gezin

Kerst is het favoriete feest van cabaretier Roué Verveer. Nadat hij met ‘Gabbers’ de Ziggo Dome ombouwde tot één groot winterwonderland wist hij het zeker: hij wilde zijn eigen kerstshow maken. En die komt eraan op 20, 21 en 22 december met als titel ‘A Very Funny Christmas’

‘A Very Funny Christmas’ is een hartverwarmende kerstshow voor het hele gezin. Ouderwetse gezelligheid verpakt in een heerlijke feel-good voorstelling met veel humor, verrassingen en prachtige kerstmuziek, waarbij de bekende klassiekers niet zullen ontbreken!

De in Suriname geboren cabaretier krijgt voor deze speciale show de medewerking van het ZO! Gospel Choir uit Amsterdam, die eerder werkten met grootheden als Mariah Carey. Kaarten zijn verkrijgbaar via De Meervaart.