Oudere MacBook Pro mag niet meer mee op vluchten Surinam Airways

MacBook Pro laptops die onlangs wegens accuproblemen door Apple zijn teruggeroepen, zijn niet meer welkom op vluchten van Surinam Airways. Dat heeft het bedrijf in Suriname dinsdag bekend gemaakt. De batterij van deze laptops kan oververhit raken en zelfs exploderen.

Het gaat om de 15-inch MacBook Pro die tussen september 2015 en februari 2017 is verkocht. De Europese luchtvaartautoriteit EASA stelde enige tijd geleden restricties op voor het vervoer van dit type apparaat.

De SLM stelt in een security verklaring dat deze laptop noch in de handbagage noch in de koffer of cargo mag worden meegenomen.

Apple heeft deze pagina gemaakt waarop je aan de hand van het serienummer kunt zien of jouw MacBook Pro bij de risicogroep hoort.