Geen groenten en fruit meer mee met KLM vanuit Suriname naar Nederland?

KLM-passagiers die vanuit Suriname naar Nederland reizen, zullen per 1 september mogelijk geen bladgroenten of fruit mogen meenemen. Dit omdat de Europese Unie (EU) de maatregelen op import van groenten en fruit heeft verscherpt en naar verluidt per 1 september wijzigingen doorgevoerd zullen worden in de zogenoemde Fytorichtlijn.

Een woordvoerster van de KLM verklaart tegenover de redactie van Waterkant.Net dat de Fytorichtlijn beschermende maatregelen zijn tegen import en verspreiding van schadelijke organismen en plantaardige producten in de EU. Als de wijzigingen daarwerkelijk uitgevoerd zullen worden, heeft KLM geen ander keus dan zich ook daaraan te houden.

De woordvoerster zegt verder dat Suriname op dit moment niet voldoet aan de voorwaarden om deze producten uit te voeren naar de EU, vandaar het niet meer mogelijk zal zijn. Zij benadrukt dat het echter nog niet zeker is dat de wijzigingen per 1 september door de KLM doorgevoerd zullen worden.

Volgens haar is het mogelijk dat die gewoon aangehouden worden, vandaar de maatschappij nog niet met alle zekerheid het besluit kan meededelen.