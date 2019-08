Humberto Tan schrijft kinderboek ‘Pirouette in Paramaribo’

Op verzoek van De Nieuwe Kerk Amsterdam heeft Humberto Tan een bijzonder kinderboek geschreven ter gelegenheid van De Grote Suriname-tentoonstelling. De veelzijdige historische tentoonstelling over het land Suriname opent voor het publiek op zaterdag 5 oktober. Humberto schreef een inspirerend verhaal over de elfjarige Gerda uit Paramaribo die ballerina wil worden.

Als ze danst, voelt ze zich vrij. Maar om echt professioneel danseres te worden, zal ze moeten worden toegelaten tot de Dansvakopleiding aan het Conservatorium in Den Haag. Ze gaat op reis, haar droom tegemoet. Eenmaal in Nederland vraagt de balletopleiding het uiterste van haar, en Gerda mist haar familie en Suriname. Is haar droom sterk genoeg om al het andere te overwinnen?

Traditiegetrouw vraagt De Nieuwe Kerk Amsterdam een prominente Nederlander een kinderboek te schrijven bij de najaarstentoonstelling. Humberto Tan was jarenlang het gezicht van verschillende tv-programma’s, maar ook als auteur heeft hij zich gemanifesteerd. Zijn eerste boek Het Surinaamse legioen werd uitgebracht in 2000. Humberto: ‘toen ik door De Nieuwe Kerk werd gevraagd om het kinderboek te schrijven bij De Grote Suriname-tentoonstelling, was ik verrast en meteen ook geprikkeld. Verrast omdat ik geen kinderboekenschrijver ben en geprikkeld omdat ik meteen een idee had. Een idee voor het verhaal en een idee voor een illustrator.’

Kinderboekenweek 2019

In het kader van de Kinderboekenweek dit najaar organiseert De Nieuwe Kerk op woensdag 9 oktober om 14 uur eenmeet&greet met Humberto Tan voor kinderen en hun ouders in De Grote Suriname-tentoonstelling. Aanmelden kan viapressoffice@nieuwekerk.nl.