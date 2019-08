Bromfietser overleden na te zijn aangereden door dronken autobestuurder zonder rijbewijs

De 21-jarige bromfietser Roche Timpico is op maandagmorgen 19 augustus in het Academisch Ziekenhuis te Paramaribo overleden. Dit nadat hij in de vroege ochtend van zondag 18 augustus frontaal was aangereden door een 20-jarige dronken autobestuurder zonder rijbewijs.

De Surinaamse politie kreeg in de vroege ochtend van zondag de melding dat aan de schietbaanweg, ter hoogte van de R.K begraafplaats een aanrijding had plaats gevonden tussen een bromfietser en een autobestuurder. Bij aankomst trof de politie beide partijen aan.

Roche was zwaar gewond en werd per ontboden ambulance overgebracht naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Echter overleefde hij de opgelopen verwondingen niet en gaf maandag op de afdeling Intensive Care de geest, meldt het Korps Politie Suriname.

Uit het voorlopig politioneel onderzoek is naar voren gekomen dat de 20-jarige autobestuurder Rejano, S. op de rijhelft van de bromfietser terechtkwam met als gevolg de aanrijding. Rejano is niet in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs en reed onder invloed van alcohol. Hij blies 360 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht.

Nadat Rejano uit zijn dronken roes was werd hij voorgeleid bij een hulpofficier van justitie. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij hangende het onderzoek in verzekering is gesteld. Deze zaak is in onderzoek bij de Verkeers Unit Paramaribo.