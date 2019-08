Honderden grondbeschikkingen uitgereikt aan bewoners Commewijne

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer heeft gisteren ruim 450 grondpapieren overgedragen aan bewoners van het district Commewijne. RGB-directeur Leandra Woei typeert de overdracht van een grote stap. Zij zegt dat het ministerie voortvarend te werk is gegaan om de burgers in kwestie geen tientallen jaren te laten wachten op hun bescheiden, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

“Het is voor ons een hele opluchting wanneer wij een aantal stukken hebben kunnen afronden, want dan weten wij we hebben weer een groep geholpen”, aldus de RGB-directeur. Het gaat om ongeveer 300 personen die ongeveer een jaar terug een volkswoning toegewezen hebben gekregen te Richelieu en die hun bereidverklaring in ontvangst zullen nemen. Daarnaast gaat het om ongeveer 150 personen die in 2015 reeds een bereidverklaring voor een perceel te Richelieu hadden gekregen, deze hebben aanvaard en hun toewijzingsbeschikking zullen ontvangen. De uitgifte zal plaatsvinden in Tamanredjo Sporthal, aan de Oost-West verbinding.

Ze roept burgers op om hun aanvraag voor een bereidverklaring via de formele weg te doen. Via de balie bij het Domeinkantoor en niet door geld aan derden daarbuiten te geven. Sommige komen hier met een stortingsbewijs dat niet geldig is of zeggen dat er mondeling een kavel nummer is toegewezen aan hen of dat ze een kaart hebben gehad. Als u geen bewijs hebt dat uw aanvraag bij het ministerie is ingediend, kan het ministerie u niet helpen. Uw aanvraag moet formeel geregistreerd zijn”, benadrukt de RGB-topper.

“Het probleem waarop we vaak stuiten is dat mensen bij hun aanvraag niet alle bijbehorende documenten indienen en dan duurt het een hele tijd om deze mensen te achterhalen”. De directeur roept de Surinaamse burgers op om bij het aanvragen grondpapieren complete documenten of volledige stukken in te dienen. Burgers kunnen te allen tijde voor informatie langs bij de balie van het Domeinkantoor. Ook zijn er flyers beschikbaar met informatie over welke documenten nodig zijn voor verdelingen of titel van de grond. “Als jouw aanvraag compleet is dan kunnen wij deze stukken ook sneller afhandelen.” Het ligt in de planning van RGB om in de komende maanden in de districten Wanica, Nickerie, Para en Saramacca grondpapieren te verstrekken aan burgers.

Het ministerie van RGB is momenteel in een proces van automatisering. Dit heeft volgens de directeur in zekere mate ervoor gezorgd dat er een goed beeld is van de bereidverklaringen die zijn aanvaard. Hierdoor kan het ministerie sneller inspelen en dus aan de slag gaan met het opmaken van de toewijzingsbeschikking van burgers die vorig jaar hebben aanvaard. “Wij werden hier geconfronteerd met mensen die twintig of tien jaar terug hebben aanvaard en nooit hun toewijzingsbeschikking hebben gehad. De digitalisering in Suriname geeft ons een heel duidelijk beeld bereidverklaringen die zijn aanvaard.”