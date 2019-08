Braziliaan dodelijk verongelukt met ATV in Suriname

Een Braziliaanse man is maandag 19 augustus overleden in Suriname na een ongeval met een All Terrain Vehicle (ATV). Het ongeluk gebeurde in het gebied Manlobi in het district Sipaliwini. De man was op slag dood.

De bestuurder van de ATV reed over de heuvels en zou daarbij op een gegeven moment de controle over het stuur verloren hebben. Hij kwam daarna te vallen met zijn voertuig. De verwondingen waren zo ernstig dat hij ter plekke overleed.

Volgens LPM news gaat het om de 29-jarige Braziliaan Marcio Roberto Martins. Het lichaam van de man is door de Surinaamse autoriteiten in beslag genomen voor onderzoek.