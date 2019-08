Korps Politie Suriname heeft vanaf vandaag nieuwe korpschef

Roberto Prade is vandaag, maandag 19 augustus, officieel geïnstalleerd tot korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS). Prade is in aanwezigheid van vele hoogwaardigheidsbekleders eerst beëdigd tot hoofdcommandant door de Surinaamse president Desiré Bouterse. Vervolgens heeft de gewezen KC Agnes Daniel het vaandel overgedragen aan de president, die op zijn beurt dit heeft overgedragen aan de nieuwe politiebaas.

Prade is de 49ste korpschef en heeft met de installatie formeel het roer bij de politie van hoofdcommissaris Agnes Daniel overgenomen. Hij is bij zijn installatie ingegaan op criminaliteit en structuren binnen het korps, onder andere; HRM, wagenbeheer en de bedrijfsvoering. “Ik ga voor het groter belang en ik verwacht dat u dat ook doet.”

Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie heeft tijdens toespraak zijn bewondering voor de nieuwe KC uitgesproken. “U bent als aspirant uw loopbaan begonnen. Een behoorlijke bagage dus. Het KPS en de samenleving van Suriname wordt nu aan u toevertrouwd. De investering in de samenleving moet worden voortgezet.”