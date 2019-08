Bliksemgeleider EBS doorgesneden; Lelydorp en omgeving uren zonder stroom

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft bekend gemaakt dat er zondagmiddag omstreeks 15:45u een storing is opgetreden in het 33 kV transmissienetwerk in de omgeving van Lelydorp. Een bliksemgeleider op een van de transmissielijnen is doorgesneden. Deze storing heeft tot gevolg dat geheel Lelydorp en omgeving verstoken zijn van electriciteit. Technici van de EBS hebben reeds een aanvang gemaakt met de herstelwerkzaamheden.

De storing is van dien aard dat de werkzaamheden tot middernacht zouden duren. Er is daarom voor een provisorische oplossing gekozen waardoor verwacht kan worden dat de stroomtoevoer in dit gebied zondag tussen 20:00u en 21:00u (lokale tijd) hersteld is.

De herstelwerkzaamheden om deze storing duurzaam op te lossen zullen aanstaande dinsdag worden voortgezet met als gevolg dat enkele buurten in dit gebied wederom verstoken zullen zijn van elektriciteit. Klanten zullen hierover gemeld worden via de bekende voorlichtingskanalen van de EBS.

De EBS betreurt het dat klanten uit delen van dit gebied gister reeds verstoken waren van elektriciteit toen een mast werd aangereden en ook blikseminslag een storing in de omgeving veroorzaakte.

