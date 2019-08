Onweer veroorzaakt diverse storingen in Suriname

De N.V. EnergieBedrijven Suriname (EBS) heeft bekend gemaakt dat voornamelijk vanwege onweer de afgelopen dagen een vergroot aantal storingen in diverse wijken is opgetreden die soms ook langer dan regulier duurden. Het gaat niet alleen om gebiedsstoringen veroorzaakt door rukwinden, blikseminslag en regenval, maar ook mastaanrijdingen, omgevallen bomen in het hoogspanningsnetwerk en defecte onderdelen.

Voor de oplossing van deze situatie zijn er extra ploegen ingezet. Gebieden die gevoed (voorzien) kunnen worden vanuit omliggende elektriciteitslijnen die niet gestoord zijn worden overgezet, waardoor een groot aantal klanten toch voorzien kan worden terwijl de herstelwerkzaamheden gaande zijn.

De EBS handelt eerst de gebiedsstoringen af waarbij een groter aantal klanten voor korte of zeer lange tijd verstoken is geweest van elektriciteit, gevolgd door de storingen van kleinere aard zoals de individuele storingen.

In de afgelopen dagen/nacht zijn voornamelijk Paramaribo Noord (Morgenstond, Charlesburg, Tourtonne, Geyersvlijt) en gebieden in het district Commewijne vaker verstoken geweest van elektriciteit.

Het blijkt achteraf dat er diverse delen als gevolg van o.a. het noodweer defect waren geraakt en/of in slechte staat zijn komen te verkeren. Deze slechte delen veroorzaakten op verschillende momenten storingen. Door de technici is het gebied deel voor deel gecontroleerd alvorens deze te normaliseren. Deze controle heeft wat langer geduurd waardoor het ongerief enigszins vergroot leek.

Technici van de EBS zijn momenteel bezig om de eventuele dieperliggende oorzaken te achterhalen zodat dit probleem duurzaam herstelt kan worden De komende week zal ook de controle worden voortgezet.

Het bedrijf biedt haar verontschuldigingen aan voor deze overmachtssituatie en garandeert haar klanten dat er met man en macht wordt gewerkt aan het herstel van alle storingen.