LVV gestart met voorbereiding installatie nieuwe pompgemaal Wageningen

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met de werkzaamheden voor de installatie van de nieuwe pompgemaal te Wageningen. Er wordt met man en macht gewerkt om in de maand december van dit jaar pomp drie van het pompgemaal in werking te krijgen.

Op dit moment zijn de onderaannemers, Suriname Diving en de Betongroep, druk bezig met de inspectie van de sluisgangen en pompkamer van pomp 3 in het gemaal. De voorlopige sluisdeuren worden vervaardigd waarmee de in- en uitgangen van de pompkamer kunnen worden afgedicht. Dit is nodig om het gemaal droog te leggen voor verdere inspecties, waarna kan worden aangevangen met het freeswerk aan het beton.

Deze werkzaamheden zijn nodig om de nieuwe pomp goed op zijn plaats te krijgen. Op hetzelfde moment wordt ook gewerkt aan het in stelling brengen van de mobiele pomp. Deze zal uitsluitend gebruikt worden voor het uitpompen van het overtollige water uit de loosleiding van het pompgemaal. De waterstand in deze leiding is door de zware regens van de afgelopen weken enigszins gestegen, waardoor het water ook bij een klein deel van de arealen in het omliggende gebied hoog staat.

Pomp 1 en 2 van het pompgemaal zijn in gereedheid gebracht om indien nodig ingezet te worden voor de bevloeiing van de arealen te Wageningen en de Middenstandspolders. Vrijdag hebben de Surinaamse aannemers welke belast zijn met de rehabilitatie werkzaamheden, het aannemingsbedrijf Risugragar NV, het consultantsbureau NV Site, de onderaannemers en de staf van LVV de stand van zaken met betrekking tot de rehabilitatie van het pompgemaal Wageningen besproken en het verdere traject uitgezet.