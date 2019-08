Kleinzoon overvalt stief-opa (82) omdat die hem zou hebben behekst

De politie van het bureau Zanderij heeft de 31-jarige Orpheo S. ingesloten, nadat hij zijn 82-jarige stief-opa in diens woning in de Rijsdijkweg overvallen had en een onbekend geldbedrag en zaktelefoon meenam. Bij de voorgeleiding heeft Orpheo aangegeven dat hij de diefstal met geweld heeft gepleegd omdat zijn stief-opa hem zou hebben behekst, aldus het Korps Politie Suriname.

Orpheo, die op hetzelfde erf woont, drong het huis van zijn stief-opa binnen om te stelen. Hij werd betrapt tijdens zijn snode daad omdat zijn opa wakker werd en hem in het huis zag. Zij geraakten in een worsteling waarbij de oude man een armfractuur en een verwonding aan zijn hoofd opliep. Het slachtoffer gilde om hulp waarop buren reageerden. Orpheo vluchtte toen het huis uit.

De buren schakelden familieleden in die op de hoogte werden gebracht van hetgeen Orpheo misdaan had. Die kwamen de dader tegen ter hoogte van de Meursweg en gingen ertoe over hem aan te houden en over te dragen aan de Surinaamse politie.