VIDEO: Twee doden nadat auto elektriciteitsmast ramt

Na een bizar ongeluk in Suriname zijn vanavond twee mensen om het leven gekomen. Volgens de eerste berichten die Waterkant binnen kreeg reed een auto in de omgeving Reeberg/Santigron tegen een elektriciteitsmast aan, zoals te zien is op de foto.

Als gevolg daarvan zou er door laaghangende, samengetrokken kabels een kortsluiting zijn ontstaan, die een brand bij een woning veroorzaakte. Twee personen die geprobeerd zouden hebben om de kabels weg te halen, kregen daardoor stroom schokken.

In allerijl werden ze per eigen gelegenheid vervoerd voor medische hulp. Een familielid meldt aan Waterkant dat de slachtoffers het niet gehaald hebben. Deze informatie is nog niet officieel bevestigd dus later meer.

Hierbij een foto van de mast aan de Reebergweg ter hoogte van de Zwartbontstraat: