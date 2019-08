Startsein gegeven voor nieuw huizen project in Commewijne

Deze week is het startsein gegeven voor het project Housing District Commewijne te Richelieu. De gewezen districtscommissaris van Commewijne Remy Pollack is initiatiefnemer van dit gloednieuwe woningbouwproject in Suriname. In de eerste van het project zullen er 200 woningen worden opgezet.

Projectmanager Sandra Visser gaf tijdens een toespraak uitleg over de type huizen die in fase 1 gebouwd zullen worden. Er zal ook een ontsluitingsweg naar Mariënburg worden aangelegd. Ook zullen er verharde wegen in het project worden aangelegd. Minister Chotkan voegde eraan toe dat de nutsvoorziening, zoals elektra en water aanwezig zullen zijn.

“We streven dat dit project binnen niet al te lange tijd operationeel is. We moeten blijven werken aan de toekomst van dit district” aldus zittend districtscommissaris Adjaikoemar Kali van Commewijne. Hij wenst verder succes toe aan alle actoren die aan het project werken.