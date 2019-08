Publieke verontschuldigingen aan Cambio in Suriname na valse beschuldiging

Een Surinaamse vrienden app-groep heeft onlangs publiekelijk haar verontschuldigingen aangeboden voor het doorsturen van een leugen via WhatsApp. Het gaat hierbij om de groep Sranang 2020, die een bericht had doorgestuurd dat de heer Theo Jagroep en SURORA Cambio betrokken zou zijn geweest in de zaak waarbij 1,6 miljoen US$ in de VS was onderschept.

De verontschuldiging werd als verklaring in een Surinaamse krant gepubliceerd. De vriendengroep zegt daarin dat het door haar doorgestuurde bericht op onwaarheid berust. De verklaring luidt verder als volgt:

“Uit ons onderzoek is gebleken dat de heer Theo Jagroep en SURORA Cambio op geen enkele wijze is berokken in deze zaak. En dat dit leugens zijn. Wij bieden onze verontschuldigingen aan de heer Theo Jagroep en SURORA Cambio“.

De verklaring is getekend namens P. Ramdien, R. Kamta en A. Gajadien. Dit is de verklaring die verscheen in Times of Suriname: