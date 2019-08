Personeel agrarisch bedrijf Nationaal Leger getraind in verantwoord gebruik pesticiden

De afdeling Bestrijdingsmiddelen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft gisteren op het agrarisch bedrijf van het Nationaal Leger Suriname te Von Freyburg in het district Saramacca, het personeel getraind in verantwoord gebruik van pesticiden.

Tijdens deze training is er gekeken naar de manier waarop, het personeel zichzelf en hun naaste omgeving kunnen beschermen, tegen de nadelige effecten van pesticiden. Aan hun is gepresenteerd, wat er allemaal kan gebeuren bij het onbeschermd toedienen van pesticiden. Hoezeer niet alle gevolgen direct zichtbaar zijn, komt het bij sommige pas na verloop van tijd aan het licht. Daarnaast is de manier van hoe te meten en hoeveel spuitvloeistof (water met pesticide oplossing) wordt gebruikt in de praktijk uitgevoerd.

Door de leidinggevende ter plekke is aangegeven dat het Nationaal Leger het boegbeeld moet zijn van hoe producten op een verantwoorde wijze worden geteeld. Het kan en dat moeten wij met dit bedrijf kunnen waarmaken. LVV minister Parmessar heeft de afdeling het veld gestuurd, om zoveel als mogelijk de Surinaamse samenleving te informeren over het verantwoord gebruik van pesticiden. Het ministerie wilt hiermee de samenleving erop attenderen, om over te gaan tot het consumeren van veilig geteelde voedsel.

De bewindsman zegt dat het ministerie nog lang niet klaar is met het voorlichten. “Wij zullen elke dag op verschillende manieren bezig zijn met de samenleving, om haar bewust te maken over het onverantwoord gebruik van de bestrijdingsmiddelen”, meldt het ministerie in een persbericht.