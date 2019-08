Grondbeschikkingen uitgereikt aan gezinnen van Livorno

Vanmorgen zijn er ongeveer veertig grondbeschikkingen uitgereikt aan gezinnen van het ressort Livorno. Deze uitreiking vond plaats op de Shri Lakshmischool op de hoek van de Botromanki-en de PT. Paltan Tewarieweg. De beschikkingen werden uitgereikt door de ministers van ROGB en LVV, respectievelijk Lekhram Soerdjan en Rabinder Parmessar, de onderdirecteur van ROGB Menig, districtscommissaris Eric Grauwde van Paramaribo Zuidwest en de kern voorzitter van NDP Livorno Claudia Maatsen.

De aanwezigen werden toegesproken door de toppers. Vooral de belanghebbende gezinnen werden op het hart gedrukt niet te speculeren met hun grond of deze te verkopen, maar om het juist in cultuur te brengen. Verder spraken de sprekers hun lof en dank uit, aan de president voor het werk dat verzet is, om vandaag dit resultaat te kunnen bereiken.

Gezinnen die reeds een aanvraag hebben lopen, maar nog niet in aanmerking zijn gekomen hiervoor, werden ter plaatse in de gelegenheid gesteld zich wederom te registreren, meldt het districtscommissariaat Paramaribo-Zuidwest.