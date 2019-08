Één persoon zwaargewond bij aanrijding Johannes Mungrastraat

Bij een zware aanrijding op de hoek van de Johannes Mungrastraat en de Veldhuizenlaan in Suriname, is vanmiddag één persoon zwaargewond met de ambulance afgevoerd. Het ongeluk vond plaats rond 17.15u in de middag toen een personenauto vanuit de Veldhuizenlaan de weg overstak.

Op de Johannes Mungrastraat reed op dat moment een pick-up, vermoedelijk een dienstauto van de Surinaamse veiligheidsdienst. De zwart gelakte auto die voorrang aan de pick-up moest verlenen, zou de snelheid van de pick-up hebben onderschat toen hij optrok.

Daarna volgde een zware botsing waarbij de personenauto in de goot op de hoek van de straat terecht kwam. op bovenstaande foto van Kayling PG die via een Facebook groep werd gedeeld is te zien dat een jongeman op de grond voor de auto ligt. Volgens omstanders raakte hij ernstig gewond.

Beide voertuigen liepen behoorlijke schade op en moesten weggesleept worden.