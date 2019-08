Belangrijke waterwegen Livorno opgeschoond op verzoek van bewoners

Enkele belangrijke waterwegen in het ressort Livorno zijn opgeschoond. Dit nadat de bewoners een dringend beroep op LVV-minister Parmessar gedaan hebben voor het opschonen van de waterwegen. Het beroep is voorgelegd aan de Surinaamse presidentiele commissie en zij heeft daarmee meteen ingestemd voor de uitvoering.

De opdracht is gegeven aan het staatsbedrijf Surzwam N.V. Surzwam onder leiding van directeur Perdiepkoemar Khedoe, is woensdag gestart met het werk. Khedoe geeft aan dat het bedrijf speciaal in het leven is geroepen om de infrastructurele werken vallende onder het ministerie van LVV aan te pakken. Daarnaast verricht het bedrijf ook werk voor het Kabinet van de president.

Behalve de waterwegen is het kanaal aan de Sujafiweg ook opgehaald. Dit belangrijke verbindingskanaal zorgt ervoor dat het water wordt geloosd naar de Surinamerivier. Bhagwandin Chanderbhan meer bekend als Manna, geeft aan dat hij enorm last heeft ondervonden tijdens de grote regenval. Hij is daarom zeer ingenomen met de acute hulp geboden door minister Parmessar.

Manna die reeds 28 jaar in de agrarische sector zit, zegt voor het eerst zoveel wateroverlast gehad te hebben op zijn areaal, hij heeft als gevolg daarvan veel schade geleden. Voor hem is dit een enorme opluchting dat het kanaal na 4 jaren wordt opgeschoond.

Minister Parmessar: “Ik leef mee met de gevoelens van de bewoners van dit ressortgebied. Als minister van LVV heb ik geen ander keus dan meteen in te spelen op het verzoek en ik ben blij dat de presidentiële commissie gelijk heeft ingestemd om deze hulp aan te bieden aan de bewoners”, meldt het Nationaal Informatie Instituut.