25ste Goodwill Swim Meet vandaag van start in Suriname

Vandaag start in Suriname de 25ste editie van de Goodwill Swim Meet. Er zullen in totaal 10 landen uit het Carïbisch Gebied deelnemen. Dit toernooi, dat wordt georganiseerd van 16 – 18 augustus, wordt ondersteund door het Surinaamse Ministerie van Sport- en Jeugdzaken.

Het bestuur van De Surinaamse Zwembond, onder leiding van haar voorzitter Michael Klein, is verantwoordelijk voor de organisatie. Het doel van de Goodwill Swim Meet is om de banden op sportgebied binnen de Caraïbische regio te verstevigen. Het is ook de bedoeling dat middels dit toernooi de zwemtalenten in onze landen verder worden ontwikkeld.

De wedstrijden zullen in het 50 meter zwembad van Stichting Parima worden gezwommen.