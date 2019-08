Nickeriaanse politicoloog is na aanrijding overleden

De bekende Nickeriaanse politicoloog, Kries Brindaben Panday, die op 8 augustus op de inrit van de Hakrinbank in Nieuw-Nickerie kwam te overlijden, is kort daarvoor aangereden. Dat blijkt uit camerabeelden die de politie in handen heeft, meldt een bron aan Waterkant.

In eerste instantie werd gezegd dat de man die dag rond 11.00u uit het niets neerzeeg bij de inrit van de bank en dat er mogelijk sprake zou zijn van een natuurlijke dood. Dat blijkt nu anders te zijn.

Uit de beelden blijkt dat de man zou aangereden zijn door een vrouwelijke automobilist. Deze vrouw reed niet weg maar bleef op de plek waar het gebeurde. Ze ontkende daar wel dat ze de man zou hebben aangereden, ondanks dat omstanders dat verklaarden.

Omdat de vrouw de plek niet heeft verlaten en niet onder invloed van alcohol was, is zij niet in verzekering gesteld gedurende het onderzoek. Dat bevestigt politie woordvoerder Naarden aan Waterkant.

Hoe de aanrijding precies heeft plaats gevonden is nog niet bekend.