Regeringsdelegatie brengt bezoek aan Boven-Suriname gebied

Een regeringsdelegatie bestaande uit minister Antoine Elias van Volksgezondheid en minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), heeft een werkbezoek gebracht aan het Boven Surinamegebied. De delegatie bestond verder uit de DNA-leden Silvana Afonsoewa en Erwin Linga, Edwin Noordzee, Ryan de Gama, directeur van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) en Herman Jintie, directeur van de Medische Zending (MZ). Er werden bezoeken gebracht aan de dorpen Asidonhopo, Djoemoe, Godo en Ligorio.

Tijdens het tweedaagse bezoek, welke op 8 en 9 augustus 2019 plaatsvond, werden er diverse krutu’s gehouden met onder andere districtscommissaris (DC) Humphrey Jeroe, Granman Albert Aboikoni en diverse Kapiteins.

De leiding en de leerlingen van de scholen te Godo en Djoemoe heetten de delegatie van harte welkom in het gebied, door middel van enkele korte voordrachten, waarna zij werden toegesproken door de beleidsmakers. Minister Antoine Elias gaf tijdens zijn korte toespraak te Godo aan afgevaardigd te zijn door de regering met het doel te weten te komen wat de noden zijn van de bevolking in dat gebied. Hij gaf verder ook te kennen dat er tijdens zijn bezoek een krutu gehouden zou worden te Asidonhopo met de bedoeling de Granman te informeren over de plaatsing van de Cubaanse artsen binnen dat gebied.

Over ongeveer zes weken zullen de artsen zover zijn om tewerk gesteld te kunnen worden, waarbij er twee artsen voor Asidonhopo en omstreken zijn gereserveerd. Verder werd ook door de bewindsman meegedeeld dat er op dit moment medicatie ter waarde van 1.7 miljoen Surinaamse Dollars is gereserveerd voor de Medische Zending. “Er zijn voldoende medicijnen, er zal dus volop gewerkt kunnen worden en we hoeven niet te vrezen voor een tekort” aldus de minister.

DNA lid Afonsoewa maakte tijdens haar korte toespraak meteen van de gelegenheid gebruik om de minister van OWT&C aandacht te vragen voor de problematiek met betrekking tot het gebrek aan gedegen toegang tot televisie beelden, in het bijzonder voor de leerlingen die dit nodig hebben voor hun eigen ontwikkeling. Vermeldenswaard is dat het de eerste keer is geweest dat een minister van OWT&C naar het Boven-Suriname gebied is afgereisd. De plannen zijn op dit moment in werking om een weg aan te leggen van Djoemoe naar Stonoekoe, welke langs de Surinamerivier zal lopen.

Tijdens de krutu te Asidonhopo werden de dorpsbewoners geinformeerd over het doel van de komst van de delegatie. Aan hen werd voorgehouden dat de regering ook oor heeft voor de noden van de mensen binnen dat gebied. Tijdens een vraaggesprek gaf de Granman aan dat hij blij is met de komst van de artsen, aangezien het een noodzaak is. “Als mensen op tijd geholpen kunnen worden, zal het het land ter goede komen, de behandeling komt op een betere manier tot uiting en kost het land minder. Het is dus een heel goed voornemen dat er permanent artsen geplaatst worden in het binnenland”, aldus de Granman.