VIDEO: Zelfs beenderen gewild tijdens Offerfeest in Suriname

Gisteren werd door moslims in Suriname het Offerfeest gevierd. Bij de moskee aan de Keizerstraat wordt er ieder jaar vlees van geslachte dieren, uitgedeeld aan behoeftigen. In een filmpje van Starnieuws is te zien dat het vlees snel op was. Uiteindelijk werden zelfs de beenderen (botten) die over waren gebleven na het wegsnijden van het vlees, verdeeld. Opmerkelijk was dat er flink gekibbeld werd om deze ‘bonjo’s’ te bemachtigen.

Aan de Keizerstraat is het elk jaar druk. Honderden wachten al vanaf de vroege morgenuren. Maar dit jaar waren ze pas tegen vijf uur geholpen. Het vlees is laat aangekomen. Het is druk geweest bij het slachthuis, deelt gemeentelid Farley Bichoe mee aan Starnieuws.

“Er zijn meer dan 200 bonnen uitgedeeld, maar het is niet genoeg,” geeft hij aan. “We willen de mensen zonder een bon ook tegemoet komen”. Dat aantal is niet weinig. Zelfs na het delen van de botten blijft men rondhangen. Meer dan vijftig mensen wachten af of er voor hun nog ergens “wan tjien meti” te vinden is.