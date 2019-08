Randy J verheugt zich op optreden Borgoe meets Parbo Indoor Festival

De opkomende DJ Randy J verheugt zich op zijn optreden op het Borgoe meets Parbo Indoor Festival, dat op 5 oktober in de Maassilo Rotterdam plaats vindt. “Het is mijn eerste grote boeking dus ik heb er heel veel zin in en kijk er erg naar uit”. Randy J, die officieel Randy Verveer heet, is de oudste zoon van de bekende Surinaams-Nederlandse stand-up comedian Roué Verveer.

Zijn interesse voor het DJ-vak was er altijd al. “Drie maanden geleden besloot ik om DJ-lessen te gaan volgen. Puur oriënterend om te kijken of het mij wel lag en of ik het wel leuk vond” vertelt hij. Randy J heeft al op diverse feesten in Nederland, maar ook op Curaçao gedraaid. “Ik heb nu al op zeker vijf feesten gedraaid en heb al concreet nog vijf toekomstige boekingen staan. Hopelijk komen er meer aan en stoppen de boekingen niet”.

Nederland maakte tien jaar geleden kennis met de ‘Borgoe Party’. Anno 2019 is dit feest niet meer weg te denken uit de clubscene en is er op 5 oktober de jubileum editie. Randy zegt nog niet echt plannen te hebben gemaakt voor zijn carrière als DJ.

De vorige editie van Borgoe -meets- Parbo:

BORGOE -meets- PARBO recap za 13 april 2019 Op zaterdag 13 april jl kon je weer genieten van BORGOE -meets- PARBO! Op zaterdag 5 oktober zijn we weer terug de Maassilo met een extra speciale editie dus zet deze datum maar vast in je agenda en check vanmiddag om 16.00u de recap van afgelopen zaterdag: Posted by BorgoeParty on Thursday, 18 April 2019