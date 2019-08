Oud NDP’er Dini Blokland haalt op Facebook uit naar kleinzoon president Bouterse

Oud NDP’er Dini Blokland heeft op haar Facebook profiel hard uitgehaald naar Walter Bouterse, de kleinzoon van de Surinaamse president Bouterse. Blokland schrijft dat ze filmpjes toegestuurd kreeg waarin te zien zou zijn dat Walter Bouterse (zoon van Dino Bouterse) sex heeft met een meisje in het bijzijn van anderen.

Tegen de president van Suriname zegt ze: “Wat gebeurt er in het land president? Er is geen moraal, ook waarden en normen zijn er niet meer. Eerst een Steve Meye, nu uw kleinzoon. De almachtige vader ziet alles en overziet alles. Dit is het voorbeeld dat jullie doorgeven. Als het een dochter van jullie was dan was het een ander verhaal, niet dan?“

“Hoe moet het verder President. Nu is het uw kleinzoon. Morgen zijn het anderen. Worden die dan gestraft?” vraagt zij zich af en sluit af met de woorden “Zorg dat je schoon schip maakt. Het is nu of nooit! Ik Dini Blokland zeg dat!“

Mevrouw Dini Blokland, meer bekend als ‘ma Dini’, was een diehard NDP’ er. In maart dit jaar verliet zij de NDP voor de VHP. Naar eigen zeggen omdat ze vandaag de dag ziet hoe een kleine top het land plundert en het volk tot armoede heeft gebracht.

Het bericht gaat nu viraal en veel mensen vragen zich af als het wel of niet op waarheid berust. De Facebook posting: