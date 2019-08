Maritime Autoriteit Suriname: Vaarbewijs verplicht gesteld

Ingevolge het Binnen- en Zee aanvaringsreglement (G.B. 1951 no. 165/ G.B. 1968 no. 46) maakt de Maritime Autoriteit Suriname (MAS) bekend, dat alle waterweggebruikers op de binnenwateren in Suriname, in het bezit dienen te zijn van het Vaarbevoegdheidsbewijs Vaarbewijs 1 (Veilig Varen).

De MAS roept hierbij alle waterweggebruikers op in het belang van de veiligheid op het water gehoor te geven aan het bovenstaande. De maatregel komt een maand nadat er op de rivier een dodelijk bootongeluk gebeurde op de dag dat er een party op de rivier was.

Vorige maand stelde de Surinaamse overheid dat er een wanorde blijkt te heersen op de Surinamerivier met party’s en pleziervaartuigen in het oosten van Para. Deze ‘free for all’ zou aan banden worden gelegd door de Maritieme Politie, de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), de bestuursdienst en het Korps Brandweer Suriname.