Driedaagse workshop in Suriname i.v.m. Internationale Dag van de Jeugd

In het kader van de Internationale Dag van de Jeugd, op 12 augustus, organiseert het Surinaamse ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting een driedaagse kinderworkshop. Deze vindt plaats van dinsdag 13 augustus 2019 t/m donderdag 15 augustus 2019. De locatie is de Paramaribo Zoo.

Op dinsdag is er een speech van de program manager van UNICEF Suriname, dhr. P. Matala. Ook zal de Surinaamse minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een openingsspeech houden. Het thema vandaag is kindermishandeling en pesten.

Woensdag gaan 3 scholen naar de unit woede & agressie (stress) en 3 scholen naar de units van Social Media. En op donderdag is er een bijdrage van het Korps Politie Suriname en is er een kennismaking van het zogenoemde IKBEN doorverwijzingssysteem en informatie over de units van het IKBEN netwerk.