Tentoonstelling ‘Sabi Suriname’ bij Tropenmuseum Junior

Diep onder het Tropenmuseum, op verdieping -7 in het Surinamedepot, is een tot nu toe onbekende wereld ontdekt. Een wereld vol pratende voorwerpen, die zich alleen opent voor kinderen. Zonder kinderen blijft deze wereld gesloten. Aan de hand van dit verhaal worden kinderen van 6 t/m 13 jaar vanaf 12 oktober meegenomen in Sabi Suriname. De nieuwe editie van Tropenmuseum Junior.

Varen op een pratende boot en shoppen in de Toko

Een Surinaams spreekwoord luidt: ‘Wan no sabi kan tron wan sabi’. Letterlijk vertaald: `Een niet weetje wordt een wel weetje’. En dat is precies wat er in Sabi Suriname gebeurt. Kinderen stappen er in een andere wereld en komen meer te weten over Suriname, de band met Nederland en de verbondenheid met de wereld. Ze varen mee op een pratende boot door het binnenland en spelen het Wat-is-waar? spel over de bosapotheek, een keukenhuisje, een verentooi en inheemse dierenbankjes. In de Toko doen ze boodschappen voor een heerlijk Surinaams gerecht. In Studio Dansi leren ze van een instrument hoe ze muziek kunnen maken op de vloer. En in het Verhalenhuis vertellen vier historische Surinamers – Anton de Kom, Boni, Tetary, Elisabeth Samson – hun verhaal over het verzet tegen koloniale machthebbers.

Nederland en Suriname: gedeeld heden en verleden

Tropenmuseum Junior kiest altijd voor een actueel onderwerp dat stimuleert tot een open blik op de wereld. Er wonen ruim drie generaties Surinamers in Nederland. Toch is er weinig kennis over dit land. Een bezoek aan Sabi Suriname geeft een beeld van onze gedeelde koloniale geschiedenis, van de Surinaamse cultuur in Nederland én van een land waar Nederlands wordt gesproken en waar de bevolking herkomst heeft in vier continenten.

Tropenmuseum Junior: zien, aanraken, beleven en meedoen

Tropenmuseum Junior staat al sinds 1975 bekend om het aansprekende museumconcept: zien, aanraken, beleven en meedoen. Kinderen stappen er in een andere wereld en leren door te doen. Het is een unieke samenhang van collectie, persoonlijke verhalen en activiteiten in een theatrale omgeving. Door het museumbezoek ervaren kinderen dat het inspirerend en verrijkend is om je open te stellen voor een ander.

Praktische informatie

Sabi Suriname is vanaf 12 oktober 2019 t/m maart 2023 elke zaterdag en zondag geopend en tijdens schoolvakanties elke dag. Er is een Juniortour (6 t/m 13 jaar) en een Familietour (alle leeftijden). De tours starten op vaste tijden, reserveren is aan te raden via tropenmuseumjunior.nl (vanaf september). Op schooldagen is Tropenmuseum Junior alleen open voor schoolgroepen.