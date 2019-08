Berichtgeving omtrent start uitbetaling kinderbijslag is vals

Er circuleert op sociale media een bericht waarbij wordt aangegeven dat de uitbetaling van de Algemene Kinderbijslag in Paramaribo op 13 augustus 2019 zal aanvangen. Deze berichtgeving is onjuist en is niet geplubiceerd door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO). Dat zegt Monche Atompai coördinator Dienst Administratie uitbetaling Sociale Voorzieningen(AUSV)

Wanneer de uitbetaling start en in welke gebieden de aanvang gemaakt zal worden, zal het ministerie de samenleving vroegtijdig informeren. Atompai roept de samenleving op om te wachten op de juiste berichtgeving vanuit het ministerie van SOZAVO en niet af te gaan op valse informatie.