VIDEO: Rookontwikkeling bij KLM vliegtuig op luchthaven Suriname

Flinke consternatie afgelopen dinsdag op de Internationale luchthaven van Suriname. Onderaan een KLM toestel ontstond een enorme rookontwikkeling. In de tekst bij onderstaand filmpje, dat hierover werd gedeeld via social media, werd gesproken van een landingsgestel dat in brand zou zijn gevlogen. Dat klopt echter niet; het ging om een liftvoertuig dat vlam vatte.

Het liftvoertuig van het bedrijf Surair Ground Services, dat onder de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) valt, wordt gebruikt voor passagiers met een beperking. Ook wordt het gebruikt om rolstoelen en ander equipement in het vliegtuig te laden. Om onduidelijke reden vatte de motor van het liftvoertuig vlam. Het toestel van de KLM dat op dat moment werd afgehandeld, werd omringd door de rook die ontstond.

De vlammen werden binnen een minuut met brandblusapparaten gedoofd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor, aldus Suriname Herald.