Chauffeur verliest controle over het stuur: bus in goot

Deze bus kwam gisteravond in een goot terecht nadat de chauffeur de controle over het stuur verloor. Het eenzijdig ongeluk gebeurde op de kruising van de Lelydorperweg en de Fajalobilaan in Suriname.

De buschauffeur reed over de Lelydorperweg en wilde met zijn voertuig inslaan in de Fajalobilaan, maar zou op dat moment de controle over het stuur verloren hebben. Het is niet bekend of er naat de chauffeur ook passagiers in de bus aanwezig waren.

Niemand raakte gewond; er was slechts sprake van materiƫle schade.