VIDEO: Frans-Guyana levert Surinaamse verdachte uit

Op social media zijn onderstaande beelden opgedoken van een man met een zak over zijn hoofd, die door vier politie agenten wordt weggedragen. Het zou gaan om een Surinaamse verdachte die is aangehouden in Frans-Guyana. Vervolgens is hij gisteren (dinsdag) uitgeleverd en via water vervoerd naar Albina. Daar is hij overgedragen aan de Surinaamse politie.

Volgens de eerste informatie gaat het om de man die zijn vrouw in het weekend heeft vermoord in haar woning in Marowijne en haar daarna opgerold in een vloermat heeft achtergelaten. Het bericht is nog niet officieel bevestigd door de politie, dus later meer.

