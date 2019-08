Sieglien Burleson officieel ambassadeur Suriname bij EU

Ambassadeur Sieglien Burleson is nu officieel als Suriname ’s vertegenwoordiger bij de Europese Unie(EU). Daartoe heeft zij haar geloofsbrieven onlangs aangeboden bij EU president Donald Tusk. Tijdens de ontmoeting werden de goede betrekkingen tussen Suriname en de EU door beide functionarissen onderstreept. Over diverse onderwerpen die voor Suriname belangrijk zijn, is van gedachten gewisseld.

Tijdens het kort onderhoud is onder meer gesproken over de lopende Post Cotonou besprekingen in ACP-EU verband. Ambassadeur Burleson heeft de wens uitgesproken dat de EU de aspiratie van de ACP-landen voor economische groei en diversificatie, teneinde armoede uit te bannen, ook tot een prioriteit maakt.

Suriname put in kader van de bilaterale relatie met de EU, vanaf 2014 tot en met 2020 onder het 11e European Development Fund (EDF – Europese Ontwikkelingsfonds), uit een pot van 13,8 miljoen Euro. De middelen bieden ondersteuning van duurzame agrarische productie, economische diversificatie, bevorderen werkgelegenheid en het verbeteren van het welzijn van de Surinaamse bevolking. Uit het 10e EDF (2008-2013), is al voor 19,8 miljoen Euro ontvangen, gericht op verbetering van de infrastructuur voor transport. Het voornaamste project hieruit was de rehabilitatie van de Oost-West verbinding (Meerzorg-Albina) voor ruim 17,5 miljoen Euro.

In multilateraal verband heeft ons land de afgelopen periode ook geprofiteerd van het speciaal EU-raamwerk voor assistentie aan traditionele ACP-bananen exporterende landen. Voor 22 miljoen Euro werd de herstructurering van de bananenindustrie gefinancierd. Ook als Caricom en Cariforum lid neemt Suriname deel in de ACP-EU samenwerking, waarover thans wordt onderhandeld en van waar Suriname straks middelen nog verwachten. Dit onderstreept volgens Ambassadeur Burleson het belang van de accreditatie van Suriname bij de EU, een samenwerking met een meerledig karakter.

De scheidende EU-president wordt binnenkort vervangen door Charles Michel, nu nog premier van België. Ambassadeur Burleson is sinds oktober 2018 namens Suriname gestationeerd in België, als permanente vertegenwoordiger in Brussel en EU.