Santokhi ontmoet Surinaams elftal Natio in Nederland

VHP voorzitter Santokhi, die momenteel in Nederland is, heeft vandaag een ontmoeting gehad met het Surinaams elftal dat ook in Nederland vertoeft. “Als volksvertegenwoordiger te samen met de VHP Den Haag delegatie en Luna Thakoerdien, oud international, heb ik zojuist staf en spelers van de Nationale Selectie van Suriname geïnspireerd en een hart onder de riem mogen steken in Badhoevedorp en hun veel succes toegewenst namens het volk van Suriname” aldus Santokhi.

Na een verlies tegen Almere City en gelijkspel tegen Telstar hebben de Surinaamse Natio jongens motivatie en volharding getoond, en zijn nu in goed balans aldus de VHP voorman. Natio sluit het trainingskamp donderdag af met een laatste oefenwedstrijd tegen amateurclub RKSV Leonidas.

“Ik ben trots op coach Dean Gorré en zijn team en dat onze jongens zulke prestaties kunnen neerzetten tegen top teams uit Nederland. Opgeven is geen keus, we gaan ervoor! Uiteraard mogen alle inspanningen morgen resulteren in een dikke winst tegen RKSV Leonidas in Rotterdam” zegt de voorman.

Het duel begint om 20.00 uur aan het Erasmuspad 9 in Rotterdam-Schiebroek. Entree is voor staanplaatsen € 6,00 en voor zitplaatsen € 10,00. Kaartverkoop alleen aan de kassa aan het Erasmuspad.