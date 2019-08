Politie onderzoekt herkomst walgelijk filmpje van man en jong meisje

De Surinaamse politie heeft vandaag een bericht naar buiten gebracht naar aanleiding van een filmpje dat via social media wordt verspreidt. Het gaat om een walgelijk filmpje van een man die een jong meisje een seksuele handeling laat verrichten. Het gaat hier overduidelijk om kinderp*rno.

De afdeling Jeugdzaken van de politie is bezig te onderzoeken of dit filmpje in Suriname is gemaakt omdat het hebben van seksuele gemeenschap met kinderen in Suriname strafbaar is, aldus de politie.

De politie doet een beroep op de bezitters van de film om die niet verder te verspreiden en om het te wissen uit hun toestellen. Dit ter voorkoming van mogelijke ongerief. Alle informatie met betrekking tot dat onderzoek mag doorgespeeld worden aan de politie van de afdeling Jeugdzaken op de telefoonnummers: 404556 of 404728.

Het filmpje heeft heel veel mensen geshockeerd. Journaliste Gail Eijk zei er het volgende van: