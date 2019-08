Natio Suriname speelt gelijk tegen Telstar

In het Rabobank IJmond Stadion te IJmuiden heeft de nationale voetbalselectie van Suriname dinsdag gelijk gespeeld tegen SC Telstar. Het was de tweede oefenwedstrijd van Natio in Nederland en bondscoach Dean Gorré was na afloop tevreden met de 1-1.

De ploeg uit Suriname is momenteel op trainingskamp in Nederland. Afgelopen weekend brachten de mannen een bezoek aan de Johan Cruijff Arena te Amsterdam (FOTO), thuishonk van Ajax. Ook brachten ze een bezoek aan het Kwaku Festival.

Natio sluit het trainingskamp donderdag af met een laatste oefenwedstrijd tegen amateurclub RKSV Leonidas. Het duel begint om 20.00 uur aan het Erasmuspad 9 in Rotterdam-Schiebroek. Entree is voor staanplaatsen € 6,00 en voor zitplaatsen € 10,00. Kaartverkoop alleen aan de kassa aan het Erasmuspad.