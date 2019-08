Suriname organiseert belangrijke internationale zwemwedstrijden

De 25ste Goodwill Swim Meet wordt in Suriname georganiseerd. Op 16, 17, en 18 aug 2019 zullen de wedstrijden in het 50 meter zwembad van Stichting Parima worden gezwommen. Het bestuur van De Surinaamse Zwembond, onder leiding van haar voorzitter Michael Klein, is verantwoordelijk voor de organisatie. Er zullen in totaal 10 landen uit het Caraïbisch Gebied deelnemen. Behalve de circa 350 zwemmers zullen ook officials en supporters deel uitmaken van de afvaardigingen, waardoor er meer dan 500 personen betrokken zullen zijn. Dit toernooi wordt ondersteund door het ministerie van Sport- en Jeugdzaken.

Het doel van de Goodwill Swim Meet is om de banden op sportgebied binnen de Caraïbische regio te verstevigen. Het is ook de bedoeling dat middels dit toernooi de zwemtalenten in onze landen verder worden ontwikkeld. De “swim meet” bestond 25 jaren geleden aan het begin uit slechts drie landen namelijk Suriname, Trinidad & Tobago en Guyana. Intussen is deze groep van 3 landen uitgegroeid tot 7 namelijk Suriname, St. Lucia, Barbados, Bahamas, Greneda, Guyana en Trinidad & Tobago. Jamaica, Curaçao en Frans- Guyana zullen ook participeren aan dit toernooi, maar zijn nog geen lid. In 2014 was Suriname voor het laatst gastland.

Voor de organisatie van deze belangrijke internationale zwemwedstrijden is een commissie, onder leiding van Theo Linscheer, samengesteld door de Surinaamse Zwembond. Momenteel worden de laatste voorbereidingen door de commissie getroffen. Suriname participeert met 40 zwemmers en de hoofdcoach van de selectie is Vincent Babel, die ondersteund wordt door 6 andere coaches.