Steven Coutinho nieuwe directeur DSB

Steven Coutinho is sinds maandag de nieuwe algemeen directeur van De Surinaamsche Bank (DSB). Hij volgt Hanna Lieuw Hie-Gonesh op, dat sinds 19 januari 2017 de functie vervulde. Zij heeft in gezamenlijk overleg besloten het vervolg van haar carrière buiten de bank voort te zetten, meldt de bank in een persbericht.

Het directieteam bestaat per 5 augustus uit Coutinho en René van Rooij in de functie van chief operations officer. Peter Ng A Tham, chief commercial officier, heeft eerder aangegeven op eigen verzoek zijn dienstverband bij DSB te beëindigen per 1 november. Hij zal tot het einde van zijn dienstverband bij de bank betrokken blijven als adviseur van de directie.

Coutinho was in zijn vorige rol hoofd van het operational transformation proces van RBC Royal Bank of Canada, de grootste bank van Canada. In deze rol heeft hij voor 17 landen de operationele transformatie geleid om zowel de client experience te verbeteren, alsmede de kwaliteit en integriteit van de interne operaties te optimaliseren.

Voor deze uitdagende positie was Coutinho als Managing Director van de RBC eindverantwoordelijk voor de Nederlandse Antillen en Suriname, een rol die hij vervulde na enkele jaren als Chief Commercial Officer bij de Hakrinbank in Suriname gewerkt te hebben.

Coutinho heeft een Master’s Degree in natuurkunde en een MBA in financiën van de gerenommeerde Wharton School of Finance in Pennsylvania. Daarnaast is hij schrijver van twee boeken, te weten: Thinking outside Nature’s Box en Breaking Rank.

Coutinho is trots deel te mogen uitmaken van DSB. “Ik geloof in de potentie van DSB. Het zijn uitdagende economische tijden, maar DSB zal haar positie in de Surinaamse maatschappij verder verstevigen. De focus zal voortdurend liggen op onze gewaardeerde klanten die een snelle, verbeterde en simpele dienstverlening mogen verwachten”, aldus de nieuwe directeur.