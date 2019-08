Seniore man beroofd onder bedreiging van schroevendraaier

Een rover gewapend met een schroevendraaier heeft maandag een 60-jarige man beroofd voor zijn woning in Paramaribo. De rover heeft daarbij een tas en twee braceletten buitgemaakt. In de tas had het slachtoffer zijn identiteits en dokterskaart bewaard verklaarde hij tegenover de politie.

Verder verklaarde de 60-jarige dat hij voor zijn woning stond en plotseling de rover gewapend met de schroevendraaier op hem zag afkomen. De dader rukte de tas weg en onder bedreiging van de schroevendraaier moest het slachtoffer zijn braceletten losmaken en afstaan. De rover rende vervolgens weg.

De seniore man bleef ongedeerd. De Surinaamse politie werkt aan de aanhouding van de roofverdachte.