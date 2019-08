Bisschop Steve Meye weer in functie hersteld als voorzitter VVEPS

Bisschop Steve Meye is door de Vereniging van Volle Evangelie en Pinkstergemeenten en Bedieningen in Suriname (VVEPS) weer in zijn functie hersteld als voorzitter. Dit is sinds 1 juli al gebeurd, maar op verzoek van de Bisschop zelf heeft hij besloten per 1 augustus geleidelijk aan de draad weer op te pakken. Meye kwam vorig jaar onder vuur te staan nadat hij beschuldigd werd van misbruik. Daarbij had hij besloten tijdelijk zijn functies neer te leggen totdat helderheid is in de zaak. Ook was hij teruggetreden als voorzitter van de VVEPS.

De organisatie laat weten dat zij conform haar belofte aan de samenleving om de kwestie over Meye volgens Bijbelse normen af te handelen een diepgaand onderzoek heeft verricht. Hierbij zijn beide partijen gehoord en is tevens overleg gepleegd met zowel nationale als internationale geestelijke leiders.

Bij de besluitvorming is de VVEPS blijven stilstaan bij een aantal overwegingen, waaronder: • Het feit dat deze kwestie zo in het openbaar bekend is gemaakt en een negatieve impact heeft gehad op het Evangelie van het Koninkrijk Gods in Suriname. • De schade aan het imago van betrokkene, die geestelijk en nationaal zeer gerespecteerd is. • Het feit dat voor het terugkeren van de rust in de samenleving met betrekking tot bovengenoemde kwestie en het bieden van de ruimte voor herstel van betrokkene de nodige zorgvuldigheid en tijd noodzakelijk is. • Het feit dat betrokkene de gehele verantwoordelijkheid op zich heeft genomen, omdat hijvan mening is, dat hij niet geheel volgens de regels heeft gehandeld. • Het feit dat de Vereniging officieel geen kennis draagt van een afgerond of een lopendstrafrechtelijk onderzoek en er ook geen dagvaardiging is uitgevaardigd van enig strafbaar feit.

De VVEPS hoopt dat met haar besluit tot herstel van de bisschop per 1 augustus 2019 de noodzakelijke rust in de samenleving met betrekking tot bovengenoemde kwestie zal terugkeren.