ABC Radio en TV weer in de lucht

Het Surinaamse radio en TV station ABC is weer in de lucht. Dit nadat de uitzendingen gisteren waren uitgevallen doordat het bedrijf getroffen was door blikseminslag. Dit maakt het bedrijf bekend.

Hieronder de bekendmaking:

Beste kijkers en luisteraars van ABC. De ongekende onweersbui heeft gister gezorgd voor de uitval van de uitzendingen van ABC Radio en TV. Er is sinds dat moment keihard gewerkt aan de herstelwerkzaamheden. Gisteravond kon daardoor de radio-uitzending reeds hervat worden. Ook Kanaal 4.1 is inmiddels weer in de lucht.

Wij doen een beroep op onze kijkers, het kanaal opnieuw te scannen. Wij werken keihard verder aan de fine-tuning om de kwaliteit welke u van ons gewend bent weer bij u in de huiskamers te brengen.

Dank voor alle berichten en ondersteuning naar aanleiding van de uitval.

Nogmaals onze excuses voor het ongerief.

ABC – The Love Station